Приехал домой, а там другой: сержант повесился возле трассы

На Днепропетровщине 27-летний сержант исправительной колонии совершил самоубийство из-за проблем в семье. Фото: t.me/KyivCityOfficial

На Днепропетровщине 27-летний сержант исправительной колонии совершил самоубийство. Тело нашла мать в лесополосе у трассы в районе села Любимовка Криворожского района.

По предварительным данным, причиной самоубийства стали проблемы в семье, пишет "Днепр Время".

Сообщается, что у дороги стояла машина, а в ней находилась предсмертная записка с единственным словом: "Простите".

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Человек якобы приехал навестить жену и детей, которых давно не видел. И выяснилось, что женщина уже проживает с другим мужчиной. Окончательные выводы о возможной причине суицида установит следствие.

Тело умершего мужа отправили на судмедэкспертизу.

В поселке Черноморское в Одесской области повесился сержант 28-й бригады ВСУ. Его нашли на дереве неподалеку от расположения. За час до того разговаривал с женой. Оказалось, что военнослужащий переживал из-за частых скандалов с женой, с которой состоял в браке 20 лет и имел двух детей. В этот день жена позвонила ему и сказала, что хочет расстаться, любит другого и даже уже имеет с ним отношения.