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среда, 02 июня 2021 13:03

"Придут румыны и будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ в Украине бросался на полицейских

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&quot;Придут румыны и будут е**ть всех украинцев&quot; - пьяный священник РПЦ в Украине бросался на полицейских
Пьяный священник УПЦ МП Василий Савка материл полицейских и выкрикивал антиукраинские лозунги. Фото: скрин с видео

За вождение в состоянии алкогольного опьянения правоохранители задержали настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила РПЦ в Украине в селе Балковцы на Буковине Василия Савки.

Хотя инцидент произошел в апреле, несколько видеороликов с общением патрульных и пьяного священника появились в сети недавно.

Священника остановили за нарушение правил дорожного движения: перестраиваясь в другую полосу движения, он подрезал легковушку. Это увидели правоохранители. Манёвр был зафиксирован на их видеорегистраторе. Они остановили нарушителя. Участие в задержании принимали сотрудники отдела тактического оперативного реагирования - их можно увидеть на опубликованных видеороликах.

На одном из видео священник едва стоит на ногах, признает, что "употреблял без меры" и предлагает полицейским "решить все на месте". На предложение подуть в алкотестер соглашается, но дует слабо, поэтому прибор не срабатывает.

А потом вдруг становится агрессивный и заявляет, что "прийдут румыны и будут е**ть всех украинцев", сопровождая слова соответствующими движениями.

Еще один видеоролик полон обсценной лексики, антиукраинских высказываний и оскорблений в адрес правоохранителей - именно такой стиль общения выбрал настоятель храма Русской православной церкви в Украине. Он называл себя румыном и молдаванином и жаловался, что теперь должен служить в РПЦ в Украине.

"Нас сделали украинской православной церквой. Нас никто не спрашував", - заплетающимся языком рассказывал мужчина правоохранителям.

Успокаивали буйного священника по меньшей мере четверо полицейских, пришлось даже надеть на него наручники.

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"Сволочь бандеровская! Хахол! Завтра я тебя на колени поставлю. Ты будешь у меня по-румынски разговаривать. Если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб стрелю... Я Румын, молдаван, вы не имеете права меня останавливать... Мне ср*ть на Украину! Потому что Украина это зло", - заявлял нетрезвый служитель церкви.

Освобождать попа приехала женщина, которая назвалась его соседкой. Заявила, что такого никогда не было раньше, потому что обычно мужчина вежлив и не пьет. Она пыталась забрать его домой. Полицейские предложили "решить все на месте" - пройти тестирование на содержание алкоголя с помощью мобильного алкотестера, составить протокол и наконец отпустить пьяницу домой. В ответ священник назвал правоохранителей нецензурным словом.

Полицейские составили на священника два протокола: за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.

В селе Марковцы Ивано-Франковской области патрульные полицейские задержали нетрезвого водителя-священника.

Автомобиль церковника двигался с неисправными осветительными приборами. 38-летний водитель ВАЗа согласился пройти тест на драгере на месте. Имел признаки алкогольного опьянения. Впоследствии он начал избегать осмотра и признался, что работает священником, а тест может быть положительным, потому что принимал святое причастие.

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