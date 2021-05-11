Причиной пожара в многоэтажке мог стать электровелосипед

Вечером 10 мая во Львове в квартире на втором этаже десятиэтажного жилого дома возник пожар. Двое пострадавших. Фото: t.me/dsns_telegram

Пожар в многоэтажке на ул. Выговского во Львове, в котором два человека пострадали и сотни эвакуировали, мог произойти из-за взрыва электровелосипеда.

Он заряжался в квартире, откуда и начался пожар. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Была заблокирована огнем и дымом: прощаются с 21-летней погибшей в масштабном пожаре

"Квартира, в которой произошел пожар, полностью выгорела. Предварительно известно, что комнату, размером 60 квадратных метров, арендуют ребята, которые работают в одной из служб доставки. Они поставили заряжать электровелосипед, с чего и начались проблемы. Лестничная эвакуационная клетка также стала причиной распространения огня, ведь она была загромождена вещами жителей", - заявил Садовый.

Добавил, что город за свой счет отремонтирует лестничную клетку многоэтажки. Окончательную причину возгорания установит экспертиза.

Пожар в десятиэтажке на ул. Выговского произошла вечером 10 мая. Горела квартира на втором этаже. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жителей дома. К тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС.