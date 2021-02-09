В Винницкой области при расчистке дорог от снега погиб работник автодора. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Винницкой области при расчистке дорог от снега погиб 60-летний работник Немировского райавтодора.

Трагедия произошла 8 февраля на объездной дороге города Гайсин. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда.

"Коммунальщики посыпали дорогу противогололедными материалами. Во время выполнения дорожных работ грузовик наехал на спецавтомобиль. В результате аварии водитель последнего получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью", - сказано в сообщении.

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По предварительной информации следствия, мужчина остановил спецмашину ЗИЛ вдоль дороги, вышел из салона, чтобы проверить техническое состояние грузовика. И стал позади транспортного средства, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В этот момент с припаркованным автомобилем столкнулся автомобиль Renault под управлением 28-летнего жителя Ивано-Франковской области, который двигался в попутном направлении. Водитель грузовика получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в больнице", - сказано в сообщении.

Несчастный случай будет расследовать специальная комиссия. Полиция расследует дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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