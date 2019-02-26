Президенту пришлось пересаживаться на другой самолет

Директор Института ИКАО уверена, что авиация безопаснее, чем дорожное движение. Фото: Виктория Майстренко

Президенту Петру Порошенко в прошлом году пришлось пересаживаться на другой самолет из-за ошибки работника аэродрома.

Об этом в интервью журналу "Страна" рассказала Галина Суслова, руководитель Института ИКАО.

"В прошлом году президент Петр Порошенко должен был лететь новым самолетом. Уже был на борту, надо было только откатить трап. Молодой траповщик ошибся - нажал" вперед "и повредил дверь. Пришлось пересаживаться на другой - их обычно готовят два, до самого вылета никто, кроме главного пилота, не знает какой из двух самолетов будет лететь ", - говорит Галина Суслова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охрана Порошенко поставила на место российских пропагандистов

Она убеждена, авиация безопаснее дорожного движения. В 2013 году в авиакатастрофах погибли 700 человек в мире, в ДТП - 75000. Но в небе, говорит, безопасность зависит и от механика, и от врача, который допустил пилота с температурой, и от уборщика, который не заметил взрывное устройство. Однажды кто-то оставил в самолете игрушечного медвежонка, уборщица хотела его забрать, а там была взрывчатка, самолет взорвался, она погибла. Это было в Украине.

"В египетском городе Асуан через дыру в заборе на полосу вышел верблюд и столкнулся с самолетом Ан-26, который взлетал. Экипаж погиб. Несколько лет назад в России упал Аэробус-319. Пилот оставил в кабине сына-подростка, который начал играть рычагами и "завалил" самолет в пике. Отец не мог дойти до кабины. С тех пор авиакомпании начали устанавливать foolproof system - системы защиты от дурака. Приборы останавливаются на допустимых значениях ", - рассказывает Суслова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Он мог стать звездой АПЛ, но судьба решила иначе - история Эмилиано Салы

Говорит, по данным ИКАО, 67 процентов авиакатастроф в позапрошлом году произошли из-за неправильных решений.

"Виноваты не только пилоты. Был случай, когда директор авиакомпании подписал распоряжение - в случае превышения расхода топлива высчитывать его стоимость из зарплаты пилотов. Из-за погодных условий самолет должен был сесть на запасной аэродром, а это лишние 200-400 километров. Катастрофа произошла, потому что пилот не хотел потерять деньги и полетел в грозу.

В Канаде в питание на самолете попала желатиновая капсула с ядовитым веществом. Не досмотрели. Когда стюардесса подогревала еду, капсула растаяла. Отравились 17 человек, их еле спасли ".

Полную версию беседы можно прочитать в материале "Пилоты благодарили Аллаха, что не создал их женщиной, а потом извинялись, что должны ей подчиняться"

Украинская авиакомпания "Элерон", базирующейся в Ровно, приобрела один из самых известных самолетов модели Ан-26, который снимался в голливудском боевике "The Expendables".