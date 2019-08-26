Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что спит с пистолетом возле кровати. Фото: lenta.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что перед сном всегда кладет возле себя пистолет.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос, чувствовал ли он опасность в 1991 году во время обретения Украиной независимости.

"Реальной опасности, что нависает над тобой, я не испытывал. А вот сейчас я чувствую не то чтобы опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать, и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил возле себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-нибудь захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", - сказал президент.

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Также Кравчук рассказал о том, как в 1991 году на него пытались совершить покушение.

"Один был реальный в Харькове, когда с ножом на меня бросился человек, но защитник мой, его фамилия Паливода, подставил себя. Он его ударил в грудь ножом, но (во внутреннем кармане у охранника) был пистолет, и он остался жив", - отметил президент.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два недостатка пятого главы государства Петра Порошенко - желание стать богатым человеком и карьеризм.