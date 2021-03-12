Преступники за деньги сожгли чужие машины

За выполнение "заказа" он получил 5 тыс. грн Фото: tsn.ua

В Никополе Днепропетровской области задержали мужчину, который за денежное вознаграждение сжег чужие машины.

За выполнение "заказа" он получил 5 тыс. грн, сообщили в Никопольском районном управлении полиции.

Ранее в полицию Никополя поступило 2 сообщения о поджогах автомобилей. Полностью выгорели автомобиль Honda и Chevrolet, припаркованные на разных улицах.

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Полицейские выяснили, что к преступлению причастны мужчины 36 и 33 лет. Заказчик имел конфликт с владельцами транспортных средств. Мужчина предложил своему 33-летнему знакомому за деньги уничтожить 2 машины. Тот согласился, облил их бензином и поочередно поджег.

Поджигателям объявили о подозрении. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В селе Хлебодарское Беляевского района Одесской области женщина разбила припаркованные автомобили. Вместе с другими автомобилями хулиганка разбила и свой.