Преступники продают украинцам поддельные деньги

Фото: Прокуратура Киева

Изготовление и сбыт поддельных купюр наладили бывший правоохранитель и его друг.

Они могут получить от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время оперативных закупок указанные граждане сбыли правоохранителям поддельные 200 тыс. грн и $ 3400", - говорится в сообщении.

У подозреваемых изъяли деньги, технику и черновики.

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Следователи ищут других причастных к изготовлению и сбыту фальшивых денег.

Фальшивые деньги в Украине продают через интернет, распространяют в торговых точках. Чаще всего подделывают купюру номиналом в 500 грн. Чтобы распознать фальшивку, рекомендуют просматривать банкноты против света.