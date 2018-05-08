Преступник выиграл сейф и расплакался, узнав что в нем

Вор похитил сейф с 410 грн. Фото: полиция

В Харькове мужчина украл сейф. Вор расплакался, когда узнал, что в нем было 410 грн.

Об этом сообщила бывшая патрульная Ляна Теремков в Facebook.

Полицейские в 4:00 7 мая заметили на улице мужчину с сейфом.

Его задержали, потому что другой экипаж патрульных только что получил сообщение о похищении сейфа с автостоянки.

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"Вор 80 Level. Стырил сейф, надеялся на огромную сумму денег в нем! Бежал от "копов" с сейфом в надежде на то, что купит себе квартиру, машину, iPhone X, а в сейфе всего-то оказалось 410 гривен. Вор плакал, когда узнал, какую сумму денег он стырил. Вместо перчаток натянул на руки носки. Почему натянул балаклаву, а не трусы, выясняет полиция", - написала она.

В Винницкой области инспектора роты полиции особого назначения случайно ранил его коллега. Инцидент произошел из-за нарушения инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием.