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вторник, 09 марта 2021 14:36

Преступник угрозами требовал у мужчины вернуть вымышленный долг
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В Виннице преступник требовал у мужчины вымышленный долг.

Он угрожал потерпевшего побить, если тот не отдаст ему $ 1 тыс., сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"В полицию обратился 22-летний житель Винницы с заявлением о том, что неизвестный ему мужчина длительное время безосновательно требует у него деньги. Злоумышленник вывозил его в своем автомобиле за город, где угрожал расправой. Под давлением запугивания и угроз мужчина несколько раз платил вымогателю средства, однако угрозы не прекратились. Злоумышленник требовал у потерпевшего 1000 долларов США", - говорится в сообщении.

Преступник требовал у мужчины $ 1 тыс.
Фото: npu.gov.ua
Злоумышленник вывозил потерпевшего в своем автомобиле за город, где угрожал расправой
Злоумышленник вывозил потерпевшего в своем автомобиле за город, где угрожал расправой
Вымогателя задержали на местном рынке

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5 марта полицейские задержали вымогателя на территории рынка во время получения части суммы.

Преступнику объявили о подозрении и на время досудебного следствия избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

На Днепропетровщине 36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. И ежемесячно требовал дань.

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