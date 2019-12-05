Преступник пытался проскочить в Стамбул через Одессу

В Одессе задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол. Фото: dpsu.gov.ua

В международном аэропорту "Одесса" задержали иностранца, который совершил разбойное нападение в Турции.

Мужчина направлялся на авиарейс в Стамбул. В пункте пропуска относительно него сработала база данных Интерпола, сообщили в Госпогранслужбе.

58-летнего гражданина Турции задержали и сообщили сотрудникам Укрбюро Интерпола в Киеве. После чего задержанного передали полицейским.

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