Преступник пытался изнасиловать женщину и избил ее отца

Одну из жертв нападающий хотел изнасиловать. На помощь прибежал отец, однако преступник его избил и скрылся Фото: vn.npu.gov.ua

В Калиновке Винницкой области напал на двух местных жительниц.

Одну из жертв нападающий хотел изнасиловать. На помощь прибежал отец, однако преступник его избил и скрылся, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Около 20.40 ч. В полицию поступило сообщение от 41-летней жительницы Калиновка о том, что на улице недалеко от ее домохозяйства на нее напал неизвестный мужчина и пытался изнасиловать. Мужчина повалил женщину на землю и, угрожая расправой, заставлял вступить с ним в половую "связь. Отец заявительницы, услышав крик, выбежал на улицу и набросился на злоумышленника с кулаками, но тот в ответ нанес 75-летнему мужчина многочисленные телесные повреждения и скрылся", - говорится в сообщении.

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Почти через полчаса после совершения преступления в полицию поступило еще одно сообщение о нападении неизвестного мужчины на женщину в подъезде дома. Соседи помогли потерпевшей и вызвали полицию.

Пострадавшие женщины и свидетели предоставили полицейским одинаковый описание злоумышленника, это свидетельствовало о том, что в обоих нападений, совершенных в разных микрорайонах города, причастен один и тот же человек. В час на одной из улиц города правоохранители преступника задержали, а пострадавшие женщины узнали его. Нападающим оказался 23-летний житель одного из сел района. Он был пьян.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В селе Гатное Фастовского района Киевской области мужчина с ножом напал на 11-летнего мальчика и порезал прохожего. Нападавшего задержали. Им оказался местный 35-летний житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.