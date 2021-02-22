Преступник нашпиговал свой дом оружием и боеприпасами

На Ивано-Франковщине полицейские разоблачили 53-летнего мужчину, который незаконно покупал и хранил оружие и боеприпасы.

Мужчина ранее уже имел проблемы с законом, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Автор: [email protected]_npu Мужчина ранее уже имел проблемы с законом

Автор: [email protected]_npu Мужчина незаконно покупал и хранил оружие и боеприпасы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супруги продавали детали для пулеметов и снайперских винтовок

"Ранее неоднократно судимый житель Калуша в течение длительного времени занимался незаконным приобретением, ношением, хранением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. По месту жительства фигуранта проведен обыск, изъяты предметы преступной деятельности", - говорится в сообщении.

"Любителя" оружия задержали и объявили о подозрении. Вскоре ему изберут меру пресечения.

В Луцке задержали 53-летнего мужчину, который хранил дома склад оружия. Среди найденного правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и различные комплектующие. По данным полицейских, житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.