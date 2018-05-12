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Преступник 4 года жил под чужим именем

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Преступник 4 года жил под чужим именем
Мужчина после нескольких преступлений жил под вымышленным именем. Нигде не работал, жене говорил, что ездит на заработки. Фото - metbuat.az

В Житомирской обаласти задержали подозреваемого в совершении нападения на магазин в Хорошевском районе. В ходе установления его личности выяснилось, что 48-летний мужчина разыскивался за незаконное завладение автомобилем и еще один разбой, совершенный в Брусиловском районе в конце 2015. Все это время он проживал под вымышленным именем в Малинском районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В продовольственный магазин в с. Поромивци, зашел незнакомец с пистолетом, и угрожая продавщице, забрал из кассы выручку - около 5 тысяч гривен. Женщина рассказала впоследствии полицейским, что мужчина сел в темный автомобиль и уехал", - сообщили в полиции.

Было установлено, что нападавший передвигался на Opel Omega темно-синего цвета. Также при описании его внешности очевидцы указывали на наличие бороды как особой приметы незнакомца.

"В с. Чоповичи Малинского района полицейские задержали подозреваемого, который, правда, значительно изменил к этому моменту свою внешность - позбавился примечательной бороды и подстриг волосы", - добавили в полиции.

Во время выяснения личности задержанного было установлено, что около 4 лет, которые он проживал в селе, пользовался чужими анкетными данными. Официально нигде не работал, а иногда, по словам жены, ездил на заработки.

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С 2016 года мужчина разыскивался Брусиловским отделением полиции за совершение угона и разбойное нападение на водителя авто. В конце декабря 2015 задержанный вместе с напарником отобрали Daewoo Lanos у киевлянина, который согласился их подвезти из столицы в с. Высокое Брусиловского района. Там мужчины сначала заманили водителя в дом, а затем, избив до потери сознания, забрали его вещи, деньги, телефон и автомобиль.

Задержанному по совокупности совершенных преступлений может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также проводится проверка и его причастности к другим уголовным преступлениям.

Кировоградщине оперативники задержали 49-летнего мужчину, который два месяца скрывался от правосудия двух соседних государств. В последнее время он жил в Светловодске. В мае нанес тяжелые ножевые ранения 30-летней сестре своей новой жены. Правоохранители обнаружили, что он родом из России, в Украину приехал из Беларуси. Этими странами был объявлен в розыск за изнасилование и убийство несовершеннолетней.

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