Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности

Фото: facebook.com/ Ирина Игнатюк

44-летняя Ирина Игнатенко, которая в пригороде Ровно убила своего мужа, несколько раз выстрелил в 13-летнюю дочь и пыталась покончить с собой, могла сделать это через семейные разборки.

Сейчас подозреваемая находится больнице. Но свои поступки никак не объяснила. Она давала нечеткие, неразборчивые показания и воспользовалась конституционным правом не свидетельствовать против себя. Об этом рассказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

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"Около 4:15 женщина, по непонятным пока мотивам, выстрелил в висок своему мужу из травматического оружия, от чего он умер. Тогда пошла в комнату к дочери и из того же оружия выстрелил ей в грудную клетку. Выстрел был неудачный, произошла задержка - гильзу прихватило затвором. После этого она взяла пневматический пистолет и еще дважды выстрелила в грудь дочери. Потом положила ее в машину и отвезла к своим родителям. После этого женщина снова вернулась домой, где совершила попытку суицида", - рассказал Александр Панасюк.

Сегодня, 7 сентября, суд должен избрать женщине меру пресечения. В ходе следствия ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Если женщину признают вменяемой - могут посадить на 15 лет или пожизненно.

В жилом массиве "Криниченька" на территории Белокриницкого сельского совета вблизи Ровно 44-летняя женщина застрелила 45-летнего мужа, ранила 13-летнюю дочь. Затем пыталась покончить с собой. Трагедия произошла в доме семьи около 4 утра 5 сентября. Ранее сообщалось, что потерпевший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от травм владелец дома погиб. 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали. Их жена и мать порезала себе руки и выстрелил в голову. Ее нашли без сознания.