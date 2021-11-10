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среда, 10 ноября 2021 10:48

Представлялись офицерами СБУ: поймали мошенников, шантажировавших иностранцев
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10 ноября разоблачили мошенническую группировку, шантажировавшую иностранцев в Украине.

Злоумышленники представлялись сотрудниками украинской спецслужбы и требовали взятки, угрожая иностранцам депортацией, сообщает пресс-центр СБУ.

"Среди организаторов - гражданин Украины, уроженец Сирии. Он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги якобы для СБУ, чтобы не депортировали ее мужа. И чтобы не допустить аннулирования ее документов на постоянное проживание на территории Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали с поличным во время получения средств. Сейчас решают вопрос о сообщении ему подозрения в мошенничестве и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

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Во Львове разоблачили нелегальную сеть колл-центров, операторы которых выманивали деньги у иностранцев. Пострадавшим предлагали инвестировать в криптовалютные рынки. Переведенные ими на банковские счета и анонимные криптокошельки средства впоследствии выводили в тень.

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Дата
10
ноября

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