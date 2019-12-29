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воскресенье, 29 декабря 2019 18:10

Предпринимателя пытали утюгом

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Предпринимателя пытали утюгом
В Одесской области предпринимателя пытали утюгом и ограбили. Фото - cheline.com.ua

В Одесской области неизвестные напали на 69-летнего предпринимателя и пытали его утюгом.

Происшествие случилось в селе Прилиманское Овидиопольского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Трое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в частный дом местного жителя, который занимается предпринимательской деятельностью. Нападавшие избили и связали хозяина. После чего пытали его утюгом и требовать отдать деньги и ценности", - сказано в сообщении.

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Злоумышленники забрали более $ 30 тыс. и ружье хозяина.

Пострадавшего госпитализировали. Следователи открыли уголовное производство.

На Киевщине задержали банду из 4-х человек. Их подозревают в умышленном убийстве и ряде разбойных нападений. Чтобы потерпевшие не оказывали сопротивления - угрожали оружием, связывали пластиковыми хомутами, скотчем. Пытали раскаленным утюгом и избивали, чтобы узнать где деньги и драгоценности. Угрожали убийством.

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