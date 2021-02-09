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вторник, 09 февраля 2021 12:43

Предприниматель погиб в собственном доме. Перед тем - потерял жену

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Предприниматель погиб в собственном доме. Перед тем - потерял жену
На Львовщине взорвался и загорелся дом. Владелец, 50-летний предприниматель, погиб. Фото: lviv.tsn.ua

В Берездовцах Николаевского района на Львовщине взорвался и загорелся дом местного предпринимателя 50-летнего Михаила. Спасатели прибыли на место через 3 мин., но из-за сильного ветра пламя быстро распространялось.

Владельца дома нашли мертвым, тело обгорело. 3 года назад он потерял жену. Она задохнулась, когда принимала ванну. А мужчину тогда едва спасли врачи, сообщает ТСН.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось почти 5 ч. Сначала было подозрение, что взорвался газовый котел, но газовые приборы неповрежденные, говорят специалисты.

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Причиной взрыва могла стать детонация фреона, по информации полиции. В доме было обнаружено много бытовой техники, а именно холодильников, которыми погибший торговал. Еще одна версия следствия - взрыв газового баллона.

Местные говорят, у предыдущих владельцев тоже случались трагедии. Мол, потому, что дом в 1960 годах построили на месте кладбища.

Восстанавливать ли усадьбу - будут решать взрослые дети погибшего.

Во дворе частного дома в Заводском районе Николаева прогремел взрыв. Погиб 51-летний хозяин дома. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5.

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