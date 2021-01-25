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понедельник, 25 января 2021 14:14

Предприниматель отстреливался от грабителей и сам получил пулю в живот

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Предприниматель отстреливался от грабителей и сам получил пулю в живот
В Одесской области 71-летний предприниматель отстреливался от грабителей, которые залезли к нему в дом. И сам получил пулю. Фото: npu.gov.ua

В Беляевском районе Одесской области 71-летний предприниматель отстреливался от грабителей, которые залезли к нему в дом. И сам получил пулю в живот.

За помощью к медикам пострадавший обратился только на следующий день. Находится в больнице в состоянии средней тяжести. Налетчиков разыскивают, пишет "Думская".

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Отмечается, что мужчина услышал, как на кухне отжали металлопластиковое окно. Тогда он достал из сейфа зарегистрированный травматический пистолет. Когда мужчина услышал, что незваные гости пытаются попасть в его спальню, он начал стрелять в сторону двери. В ответ злоумышленники также произвели 2 выстрела и скрылись из дома.

На месте происшествия эксперты изъяли 7 гильз, 1 резиновую и 2 металлические пули калибра 9 мм, а также пистолет заявителя. Следователи открыли уголовное производство.

В Черновицкой области при попытке разбойного нападения 36-летний иностранец отстреливался от полицейских. В результате 2 правоохранители получили ранения. И они, и стрелок попали в больницу.

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