Предприниматель хотел за $500 тыс. незаконно разобрать железную дорогу

Преступники хотели, чтобы работник СБУ их "крышевал". Фото: Pexels

Предприниматель из Днепропетровской обл. пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины.

За $500 тыс. хотел, чтобы тот не обращал внимания на незаконный демонтаж железнодорожного пути в Луганской обл., передает СБУ.

"Организаторами схемы были бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальной среды. Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники решили заработать на разборе заброшенного железнодорожного пути на территории Марковского объединенного территориального общества", - говорится в сообщении.

Сотруднику спецслужбы предложили за деньги "крышевать" нелегальный бизнес. Оплату хотели передавать по частям, после каждого этапа демонтажа пути.

Офицер СБУ сразу уведомил руководство об этом.

Правоохранители задержали троих злоумышленников при попытке передачи сотруднику СБУ части денег.

Им сообщили о подозрении. Марковский районный суд Луганской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взятка 2 тыс. грн и семь лет тюрьмы: ВАКС вынес приговор судье

Подозреваемым грозит тюремный срок до восьми лет с конфискацией имущества.

В Киеве задержали должностное лицо Киевской городской государственной администрации, которого две недели назад назначили на должность. Начальник управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА за взятку пообещал не замечать нарушения строительных норм.