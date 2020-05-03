Праздник закончился трагедией: в водоеме утонул мужчина

В Киеве в водоеме утонул мужчина. Фото: Instagram

В Киеве в районе ДВРЗ утонул человек.

Инцидент произошел во время майских праздников в субботу, 2 мая. Об этом сообщил блогер Влад Антонов в Facebook.

Как отмечается, двое нетрезвых мужчин нарушая карантин, решили искупаться в водоеме. Один из них, к сожалению, утонул.

"Как удалось выяснить, два человека, в состоянии алкогольного опьянения полезли купаться. Одного не удалось спасти, второго вытащили, жив", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия работали медики скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

1 мая в городе Торецкое Донецкой области легковой автомобиль скатился в пруд. В результате инцидента погиб человек.