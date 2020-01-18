Правоохранители задержали опасных преступников из Луганска и Абхазии

В Одессе задержали банду грабителей. Фото: Думская

Правоохранители задержали в Одессе банду вооруженных грабителей.

Операция прошла в ночь на субботу, 18 января, на Екатерининской улице, сообщает со ссылкой на местную полицию Думская.

"Задержанным 22, 25, 27 и 28 лет. Среди них - два одессита, уроженцы Луганска и Абхазии. Мужчин подозревают в совершении ряда краж и ограблений в развлекательных центрах Киева, Одессы и Николаева", - говорится в сообщении.

Бандиты передвигались Украиной на автомобилях Lexus RX 350 и Mersedes. Их подозревают в совершении не менее двух десятков преступлений. Полицейские изъяли у преступников пистолеты Беретта, Вальтер и пистолет-пулемет Мини-УЗИ.

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Также правоохранители провели обыски по нескольким адресам, где злоумышленники сбывали награбленное. Изъято несколько десятков мобильных телефонов и компьютеров, а также большую сумму денег в валюте.

В Черкасской области злоумышленники избили и пытались похитить местного предпринимателя. Как отмечается, двое мужчин под видом покупки автомобиля избили местного предпринимателя, надели наручники и пытались вывезти его за пределы города.