Правоохранители сожгли 1,5 т оружия

Более тысячи единиц оружия сожгли в печи. Фото: tsn.ua

В Днепре правоохранители уничтожили 1,5 т оружия. Его положили в печь и сожгли.

Огнестрельное, травматическое и холодное оружие просто сгорело в печи, сообщается в сюжете ТСН.

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Это оружие было вещественными доказательствами, которые суд после приговоров отправил на утилизацию. Было и оружие, которое люди сдали правоохранителям добровольно. Сжигали все на заводе, где производят рельсы для трамваев и метро.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе отчиталась о выявлении масштабных минных заграждений в количестве не менее 405 противотанковых мин, установленных на оккупированных территориях пророссийскими боевиками. Заграждение из 75 мин установленное поперек дороги.