Правоохранители разыскивают мужчину, который избил следователя по Полтаве

Правоохранители Полтавы разыскивают мужчину, который напал на следственную. Фото: sumypost.com

Сегодня, 10 октября, около 8 утра в Полтаве неизвестный мужчина напал на следователя полиции, молодую женщину.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ НП Полтавщины Юрий Сулаев.

"Следователь шла на работу утром. Неизвестный мужчина выскочил со двора одной из многоэтажек на улице Дмитрия Коряка и начал бить женщину. От ударов та потеряла сознание. Люди проходили мимо, увидели драку и подняли крик. Нападавший скрылся. Люди вызвали "скорую". Сейчас следователю оказывают помощь в больнице ", - отметил Сулаев.

Свидетели не успели разглядеть нападавшего, заметили, что был в темной одежде.

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Правоохранители просят тех, кто стал свидетелем или видел нападающего, предоставить информацию по телефону 102.

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