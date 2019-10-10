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четверг, 10 октября 2019 14:56

Правоохранители разыскивают мужчину, который избил следователя по Полтаве

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Правоохранители разыскивают мужчину, который избил следователя по Полтаве
Правоохранители Полтавы разыскивают мужчину, который напал на следственную. Фото: sumypost.com

Сегодня, 10 октября, около 8 утра в Полтаве неизвестный мужчина напал на следователя полиции, молодую женщину.

Об этом Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ НП Полтавщины Юрий Сулаев.

"Следователь шла на работу утром. Неизвестный мужчина выскочил со двора одной из многоэтажек на улице Дмитрия Коряка и начал бить женщину. От ударов та потеряла сознание. Люди проходили мимо, увидели драку и подняли крик. Нападавший скрылся. Люди вызвали "скорую". Сейчас следователю оказывают помощь в больнице ", - отметил Сулаев.

Свидетели не успели разглядеть нападавшего, заметили, что был в темной одежде.

Открытое уголовное производство - Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов. Подробности происшествия устанавливаются.

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Правоохранители просят тех, кто стал свидетелем или видел нападающего, предоставить информацию по телефону 102.

8 октября во Запорожье 25-летний военнослужащий пытался изнасиловать двух женщин.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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10
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