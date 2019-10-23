Правоохранители нашли похищенного младенца

Правоохранители нашли 3-месячного младенца, которого 23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинском Киевской области неизвестная женщина похитила у матери.
Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики, сообщило МВД Украины в Twitter.
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Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".
Викрадене у смт Коцюбинське немовля знайшли 🙏— МВС України (@MVS_UA) October 23, 2019
Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики.
Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють причини викрадення.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ pic.twitter.com/zH36M6er1O
23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении на Daewoo Lanos серебристого цвета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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