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среда, 23 октября 2019 16:59

Правоохранители нашли похищенного младенца

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Правоохранители нашли похищенного младенца
Ребенок жива и невредима, в дальнейшем ее осмотрят медики Фото: РБК-Украина

Правоохранители нашли 3-месячного младенца, которого 23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинском Киевской области неизвестная женщина похитила у матери.

Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики, сообщило МВД Украины в Twitter.

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Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении на Daewoo Lanos серебристого цвета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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23
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