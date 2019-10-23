Правоохранители нашли похищенного младенца

Ребенок жива и невредима, в дальнейшем ее осмотрят медики Фото: РБК-Украина

Правоохранители нашли 3-месячного младенца, которого 23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинском Киевской области неизвестная женщина похитила у матери.

Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики, сообщило МВД Украины в Twitter.

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Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Викрадене у смт Коцюбинське немовля знайшли 🙏



Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики.



Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють причини викрадення.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ pic.twitter.com/zH36M6er1O — МВС України (@MVS_UA) October 23, 2019

23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении на Daewoo Lanos серебристого цвета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.