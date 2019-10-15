Правоохранители изъяли крупную партию наркотиков

В Киеве правоохранители конфисковали партию наркотиков. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве правоохранители конфисковали крупную партию наркотических веществ.

Силовики провели соответствующую спецоперацию в районе Севастопольской площади во вторник, 15 октября. Об этом сообщил администратор сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов в Facebook.

По словам журналиста, там капсулы, порошок и другие вещества.

"Много наркотиков. Спецоперация. Киев, Севастопольская площадь возле Макдональдса, наркоконтроль 5 часов стоял, открыли посылку, там шариками порошок, капсулы и т.д.", - отметил он.

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По оценке Антонова, правоохранители изъяли наркотики на десятки миллионов.

"На вид там миллионов на 50 (гривен), не меньше. Кульков пять килограмма по 3", - написал журналист.

Задержали охранника, который поставлял психотропные вещества и наркотические средства в исправительную колонию в Черновецкой области.