Познакомились в соцсети: убийцу профессора взяли под стражу

Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве арестовали без права на залог 29-летнего подозреваемого в убийстве украинского историка 67-летнего Владимира Щукина.

Такое решение 25 мая вынес Центральный суд города.

Полицейские выяснили, что злоумышленник познакомился с потерпевшим в одной из социальных сетей накануне убийства, рассказал начальник областной полиции Сергей Шайхет.

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"Встретившись в квартире потерпевшего, подозреваемый нанес ему многочисленных ножевых ранений в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - рассказал Шайхет.

Во время обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.

Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Владимира Щукина нашли убитым в Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном. Тело 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта. Щукину дали по голове и несколько раз ударили ножом, по заключению эксперта. Щукин изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области. Убийство произошло в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.