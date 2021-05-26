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среда, 26 мая 2021 06:51

Познакомились в соцсети: убийцу профессора взяли под стражу
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В Николаеве убили краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. подозреваемого задержали
Фото: mk.npu.gov.ua
В Николаеве убили краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. подозреваемого задержали
В Николаеве убили краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. подозреваемого задержали

В Николаеве арестовали без права на залог 29-летнего подозреваемого в убийстве украинского историка 67-летнего Владимира Щукина.

Такое решение 25 мая вынес Центральный суд города.

Полицейские выяснили, что злоумышленник познакомился с потерпевшим в одной из социальных сетей накануне убийства, рассказал начальник областной полиции Сергей Шайхет.

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"Встретившись в квартире потерпевшего, подозреваемый нанес ему многочисленных ножевых ранений в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - рассказал Шайхет.

Во время обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.

Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Владимира Щукина нашли убитым в Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном. Тело 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта. Щукину дали по голове и несколько раз ударили ножом, по заключению эксперта. Щукин изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области. Убийство произошло в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой.

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