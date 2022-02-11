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Позиция Украины была непоколебима - Козак подытожил переговоры в Берлине

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Позиция Украины была непоколебима - Козак подытожил переговоры в Берлине
Россия настаивает на особом статусе Донбасса. Фото: unn.com.ua

Проведение следующей встречи советников лидеров "нормандского формата" зависит от того, будут ли обсуждать политические условия по Донбассу в ТКГ.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам почти девятичасовых переговоров в Берлине.

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"Увидим, как Украина будет выполнять джентльменское словесное соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться в Контактной группе. После этого примем решение, когда нам собираться. Если возникнут разногласия для того, чтобы способствовать их преодолению в Контактной группе", — сказал Козак.

Он заявил, что Украина на этих переговорах не стала идти на уступки и принимать предложенные варианты трактовки минских договоренностей.

"Мы пытались согласовать позиции отталкиваясь от предыдущих переговоров. К сожалению, преодолеть разногласия по поводу минских договоренностей не удалось. Позиция Украины была непоколебима", — сказал Козак.

Он уточнил, что представители Киева сначала должны решить вопрос о конституционном статусе Донбасса.

"Но на согласование этих условий Киев не идет", - заявил Козак.

Отвечая на вопрос о том, поддержали ли Франция и Германия Россию давлением на Киев в принятии ключевых для Москвы вопросов политической части минских соглашений, руководитель администрации президента РФ пожаловался, что "не увидел готовности немецкой и французской сторон надавить на Киев".

В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Она длилась около 9 часов.
Переговоры начались около 15.30 по киевскому времени.

Советникам "нормандской четверки" не удалось согласовать общий документ. "Да, есть разногласия, но есть воля продолжать и есть воля договариваться", сказал представитель украинской стороны Андрей Ермак.

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