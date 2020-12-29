Пожилого мужчину "выбрасывали" из маршрутки - водителю не понравилось, что он стоит

Никто из пассажиров не вступился за мужчину Фото: 4studio.com.ua

В Харькове водитель маршрутки и пассажиры пытались вытолкать из салона пожилого мужчину.

Инцидент произошел в маршрутке №209. Мужчина зашел в салон последним. Водителя возмутило то, что он не сел, а стоял рядом со своим местом. Пассажир не мог это сделать по состоянию своего здоровья и сказал об этом водителю маршрутки, пишет rbc.ua.

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Водитель начал ругаться на мужчину и попросил другого пассажира помочь "вытолкнуть" его на улицу. Никто из пассажиров не вступился. Они поддерживали водителя маршрутки и желали мужчине смерти.

В Киеве на Позняках в маршрутке №511 произошел инцидент. Водитель маршрутки вытолкнул из салона девушку, потому что она оплатила проезд железными гривнами.