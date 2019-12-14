Пожарные завершили работы на пепелище Одесского колледжа

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 171
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 810
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 450
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2754
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9225
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2079
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5022
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2277
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
10
10
3
6
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 810
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2232
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10629
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2709
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2853
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 декабря 2019
Просмотров: 252
Внутрішня гігієна
Еліза Дулітл, ключова героїня п'єси "Пігмаліон" Бернарда Шоу, під час свого перетворення з простолюдинки на леді стикається з грандіозним бар'єром. ...
суббота, 14 декабря 2019 11:00

Пожарные завершили работы на пепелище Одесского колледжа

  Комментировать
Пожарные завершили работы на пепелище Одесского колледжа
К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники. Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Сегодня в 8.00 работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были официально завершены.

Вывезли около 3 тыс. 124 м куб. строительных конструкций. К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники. Из них 68 спасателей и 8 единиц техники, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директора сгоревшего колледжа отправили под домашний арест

Продолжается работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании колледжа.

С 9 декабря 2019 года был отстранен от выполнения служебных обязанностей начальник Главного управления ДСНС в Одесской области генерал-майора службы гражданской защиты Федорчака Виктора Васильевича.

Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошла 4 декабря. Начало гореть на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса. Погибло 16 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожарные завершили работы на пепелище Одесского колледжа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Годовщина Православной церкви Украины: назвали подробности празднования

Пленных закапывали живьем или переезжали танками

Создали марку Maserati

Самое читаемое
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 7 Просмотров: 17091
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 14670
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 12285
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 10899
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
 Просмотров: 10224
Происшествия
Смертельное столкновение: показали впечатляющие фото с места аварии
Смертельное столкновение: показали впечатляющие фото с места аварии Просмотров: 81
Подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко взяли под стражу
Подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко взяли под стражу 2 Просмотров: 1152
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки 3 Просмотров: 4005
"Есть люди за кадром" - Аваков поделился догадками о убийство Шеремета
"Есть люди за кадром" - Аваков поделился догадками о убийство Шеремета Просмотров: 1062
Ветеран Антоненко пытался скрыть от следователей мину – Аваков
Ветеран Антоненко пытался скрыть от следователей мину – Аваков 1 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
7
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
5
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 890
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua