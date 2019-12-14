Пожарные завершили работы на пепелище Одесского колледжа

К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники. Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Сегодня в 8.00 работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были официально завершены.

Вывезли около 3 тыс. 124 м куб. строительных конструкций. К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники. Из них 68 спасателей и 8 единиц техники, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Продолжается работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании колледжа.

С 9 декабря 2019 года был отстранен от выполнения служебных обязанностей начальник Главного управления ДСНС в Одесской области генерал-майора службы гражданской защиты Федорчака Виктора Васильевича.

Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошла 4 декабря. Начало гореть на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса. Погибло 16 человек.