Пожар в заброшенном доме - на спасателей обрушилась крыша

Фото: МВД

На пл. Вокзальной в Днепре произошел пожар в заброшенном здании.

При тушении пожара на спасателей обрушилась крыша, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Травмированы трое спасателей 2-й ГПСЧ Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, а еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.

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Жизням спасателей ничто не угрожает.

В Запорожье на территории частного предприятия "Аркадия" произошел пожар, в результате чего затянуло дымом один из центральных районов.