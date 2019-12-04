Пожар в Одесском колледже: сообщили важную информацию о погибших

Во время пожара в Одесском колледже погибла студентка. Фото: Думская

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя студентка. В то же время преподавательница, которую также называли погибшей, на самом деле выжила и находится в больнице.

По информации одесских СМИ погибшая - Ксения Бабенко, 2003 года рождения. Об этом сообщает ТСН.

Преподавательница Анна Бородюк, которую в Министерстве образования и науки назвали погибшей и выразили сочувствие, находится в больнице в тяжелом состоянии. То, что женщина выжила, подтвердили в одесской мэрии. В ведомстве обьяснили, что, когда мужа преподавательницы пригласили на опознание, он сказал, что это не его жена.

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Также по данным одесской мэрии в больницах находятся 13 студентов колледжа Кристина Чернявская, Юлия Савельева, София Свердленко и Елена Винарчук - 2002 г.р., Мария Куртеева, Елена Бахчиванжи, Анна Бац, Виктория Беркатюк, Анастасия Авдеенко и Юрий Новицкий - 2003 г. н. э., Елена Рокина и Руслана Белинская - 2001 г.р., а также 18-летняя Ирина Савельева.

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Возгорание произошло на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00. Сначала сообщалось, что в результате пожара погибла преподавательница колледжа.