Пожар в Одесском колледже: пропавшая без вести оказалась живой

Женщину ошибочно добавили в список. Фото: "Думская"

Нашли человека, который считался пропавшим после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы области с силовиками на месте происшествия, передает "Думская".

Это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана.

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В день пожара ее не было в здании.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могла начаться из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Об этом со ссылкой на спасателей сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.