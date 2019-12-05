Пожар в Одесском колледже: пропавшая без вести оказалась живой

Нашли человека, который считался пропавшим после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы области с силовиками на месте происшествия, передает "Думская".
Это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана.
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В день пожара ее не было в здании.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могла начаться из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Об этом со ссылкой на спасателей сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
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