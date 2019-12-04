Пожар в Одесском колледже потушили

Пожар в Одессе потушили в 19:30. Фото: BBC.com

Спасатели потушили пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Огонь был полностью ликвидирован по состоянию на 19:30. Об этом сообщает Думская.

Сейчас спасатели поливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. Также начаты работы по поиску тел погибших.

По данным ДСНС, в результате пожара в колледже погиб один человек и пострадали 26, из них 11 подростков и семеро спасателей. Также нет информации о местонахождении 10 человек, которые, вероятно, находились в здании во время пожара.

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В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Возгорание началось на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00.