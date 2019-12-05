Пожар в Одесском колледже: нашли первое тело

Погибшая оказалась взрослой женщиной. Фото: "Думская"

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на месте пожара обнаружили первое тело.

Под обломками конструкций нашли взрослую женщину без признаков жизни, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской обл.

Сейчас полицейские устанавливают ее личность.

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Продолжаются поиски еще 13-ти человек.

После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента. Некоторые из пропавших звонили родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.