Пожар в Одесском колледже: нашли первое тело

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на месте пожара обнаружили первое тело.
Под обломками конструкций нашли взрослую женщину без признаков жизни, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской обл.
Сейчас полицейские устанавливают ее личность.
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Продолжаются поиски еще 13-ти человек.
После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента. Некоторые из пропавших звонили родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.
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