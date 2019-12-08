Пожар в Одессе: судьба 8 человек остается неизвестной

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, правах и гостинично-ресторанного бизнеса. Фото - facebook.com/kotlyar.od

По состоянию на утро 8 декабря спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Всего в результате пожара погибли 8 человек - студентка и спасатель скончались в больнице, тела шестерых - достали из-под завалов.

Судьба еще 8 - неизвестна. Пострадавших - 32, в больницах остается 9, сообщил заместитель городского головы Андрей Котляр.

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"По состоянию на 7 ч. 8 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 6 погибших", - говорится в сообщении спасателей.

Тела найденных 4-х человек направили на судебно-медицинские экспертизы. Их личности устанавливаются. Двух погибших работниц колледжа - опознали.

В Украине объявили траур из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в которой погибли восемь человек. Днем траура объявлен воскресенье, 8 декабря.