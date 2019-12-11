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среда, 11 декабря 2019 21:20

Пожар в Одессе: нашли еще одно тело

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Пожар в Одессе: нашли еще одно тело
В Одессе нашли еще одну жертву пожара. Фото: Главком

В Одессе на месте пожара нашли еще одно тело.

Спасатели обнаружили тело в 18:25, передает Думская.

Таким образом число жертв увеличилось до 13. Два человека скончались в больнице, еще 11 тел нашли после пожара.

Пропавшими до сих пор считаются три человека.

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По информации следствия, в колледже не было выявлено ни одного огнетушителя, а автоматическая система оповещения отсутствовала. Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта. Оповещение о пожаре в колледже осуществлялось путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже.

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