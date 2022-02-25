Пожар в многоэтажке Киева был ликвидирован

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 666
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3258
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2844
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 6525
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 9927
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6129
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 882
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2061
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4654
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
1
4
3
3
4
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Россияне из &quot;Градов&quot; и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
Россияне из "Градов" и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
Видео
Все видео
В Сумах продолжаются бои
В Сумах продолжаются бои
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
Сумщина в осаде: российская техника сунет на Киев
Сумщина в осаде: российская техника сунет на Киев
Бои за Сумы: в городе вспыхнули пожары
Бои за Сумы: в городе вспыхнули пожары
Взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ
Взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 11250
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4689
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3078
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2574
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 279
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 06:28

Пожар в многоэтажке Киева был ликвидирован

  Комментировать
Пожар в многоэтажке Киева был ликвидирован
Дом загорелся в результате попадания ВНП. Фото: ДСНС України

Пожар многоэтажного жилого дома по ул. Кошица, 7а в Киеве спасатели ликвидировали.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Там потушили два возгорания.

"В 05:37 пожар двух возгораний в многоквартирном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидирован на площади 100 м кв", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации

Из дома спасли 20 человек. Восемь травмированных. Еще 150 человек были эвакуированы.

От ГСЧС привлекалось 72 человека и 12 единиц техники.

Около 04:20 здание в Киеве загорелось в результате попадания ВНП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожар в многоэтажке Киева был ликвидирован». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 142437
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 116345
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 60909
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 56292
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39397
Происшествия
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
1
 Просмотров: 549
В Сумах продолжаются бои
В Сумах продолжаются бои
 Просмотров: 1629
Воздушные Силы отражают атаки врага
Воздушные Силы отражают атаки врага Просмотров: 2844
Российские войска прорываются через Запорожскую область. Ударили ракетами
Российские войска прорываются через Запорожскую область. Ударили ракетами Просмотров: 7787
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
10
 Просмотров: 8748
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2
Показали первых пленных российских оккупантов
Голосов: 1009
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть