 
Ексклюзивы
1/5
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1296
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 270
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1395
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 4905
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 2709
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 531
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 252
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
1 Просмотров: 1125
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 756
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
3
5
3
3
3
Пожар в костеле в центре Киева: новые подробности
Пожар в костеле в центре Киева: новые подробности
Международный автобус загорелся среди трассы: есть жертвы
Международный автобус загорелся среди трассы: есть жертвы
На станции Святошин рухнула стена после капремонта
На станции Святошин рухнула стена после капремонта
В автомобиле произошел взрыв
В автомобиле произошел взрыв
Volkswagen на скорости разнес Porsche: кадры аварии
Volkswagen на скорости разнес Porsche: кадры аварии
Видео
Все видео
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Полицейский спас самоубийцу, который едва не спрыгнул с девятого этажа
Полицейский спас самоубийцу, который едва не спрыгнул с девятого этажа
Авария с участием полицейского попала на видео
Авария с участием полицейского попала на видео
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 531
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 990
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2007
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
Просмотров: 135
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
суббота, 04 сентября 2021 12:44

Пожар в костеле в центре Киева: новые подробности
3

  Комментировать

В результате масштабного пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах
Фото: ДСНС
В результате масштабного пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах
В результате масштабного пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах

В результате масштабного пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах. Также был разрушен орган. Пострадавших нет.

Возгорание возникло во время репетиции, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу

"Площадь пожара - 80 кв м. Но ключевое - во-первых, она ликвидирована без жертв. Во-вторых, значительный ущерб зданию не нанесено", - написал он в своем Telegram-канале.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняются причины возгорания.

Костел вспыхнул вечером 3 сентября. Епископ Киево-Житомирской епархии в Украине Виталий Кривицкий сообщал, что концертный орган сгорел дотла. И одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановился.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожар в костеле в центре Киева: новые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

﻿ Папа Римский подал в отставку

Стуса убили карцерними нарами

"Вы нажимаете кнопку - мы делаем все остальное"

Стартовало популярное телешоу

Самое читаемое
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 8623
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 3 Просмотров: 5724
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 4905
Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс
Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс
4
 Просмотров: 4680
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 4050
Происшествия
Международный автобус загорелся среди трассы: есть жертвы
Международный автобус загорелся среди трассы: есть жертвы
5
 Просмотров: 486
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
 Просмотров: 729
Мужчина залез в чужую квартиру и заснул там
Мужчина залез в чужую квартиру и заснул там Просмотров: 369
Грузовик въехал в магазин - есть погибшие
Грузовик въехал в магазин - есть погибшие Просмотров: 693
Ученик пережил клиническую смерть во время урока
Ученик пережил клиническую смерть во время урока Просмотров: 549
Больше всего комментируют
7
Арестович предложил переименовать украинский язык
3
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Голосов: 325
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть