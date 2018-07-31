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вторник, 31 июля 2018 08:58

Пожар в Киеве: на стоянке загорелись автомобили
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В Киеве на стоянке до тла сгорели два авто
Фото: Информатор
В Киеве на стоянке до тла сгорели два авто
В Киеве на стоянке до тла сгорели два авто
В Киеве на стоянке до тла сгорели два авто

Во вторник, 31 июля, во дворе дома на ул. Энтузиастов, 41/1 в Днепровском районе Киева загорелся автомобиль Ford Fiesta. Пожар быстро распространился на Volkswagen Passat, стоящий рядом.

Возгорание произошло около 2:00. По словам местных жителей, их разбудили несколько сильных ударов. Когда выбежали во двор, увидели автомобили Ford Fiesta и Volkswagen Passat, уже полностью охваченные огнем. Об этом сообщает Информатор.

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Водитель Ford Fiesta говорит, что его машина была в идеальном состоянии и сомневается, что причина возгорания в неисправной электропроводке. Он не отрицает версию поджога, но сказать, кому и зачем понадобилось поджигать его автомобиль, не может.

Причину пожара установит следствие.

В Киеве во время движения загорелся автомобиль. Событие произошло в Оболонском районе на проспекте Степана Бандеры. Авто выгорело дотла. По предварительным данным, никто не пострадал.

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