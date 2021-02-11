Пожар в инфекционной больнице: что происходит на пепелище

В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациентов и врач. Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской областной инфекционной больнице, где произошел взрыв в реанимационном боксе, временно отказались от аппаратов ИВЛ.

На территории больницы дежурит полиция и в бокс, где произошла трагедия, никого не пускают. Поэтому какое оборудование сгорело и каков ущерб - пока что не известно. Об этом во время брифинга сказал директор медучреждения Владимир Шинкаренко.

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"15 аппаратов искусственной вентиляции легких мы пока что не используем. Ждем заключения комиссии, возможно ли его использовать, или нет. Я не говорю о том оборудовании, которое пострадало при взрыве, а то, какое новое. В бокс не имеем доступа. И не можем посчитать убытки, потому что не знаем, какое оборудование сгорело, какое было повреждено, а какое уцелело", - рассказал Шинкаренко.

Добавил, что тяжелых больных в заведении пока что нет. На месте работает специальная криминалистическая лаборатория ГСЧС.

3 февраля в в реанимационном боксе областной инфекционной больницы Запорожья произошел взрыв, начался пожар. Погибли врач и 3 пациента. Еще 2 медиков и 6 пациентов отравились и обожглись. Все больные находились на аппаратах ИВЛ, они высокого класса, 2 из них были приобретены 2020 года осенью, еще одному 3 года. Полиция сообщила о подозрении завхозу больницы. Он под домашним ночным арестом.