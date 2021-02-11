Пожар в инфекционной больнице: что происходит на пепелище

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 234
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 558
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 747
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 387
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 549
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1971
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1134
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Фото
Все фото
6
3
6
5
3
Женщина вооружилась кирпичом и громила припаркованные авто
Женщина вооружилась кирпичом и громила припаркованные авто
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области
Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области
Исчезновение и гибель 15-летнего школьника: у него пробит затылок
Исчезновение и гибель 15-летнего школьника: у него пробит затылок
Схрон оружия нашла полиция на базе титушок ОПЗЖ
Схрон оружия нашла полиция на базе титушок ОПЗЖ
Видео
Все видео
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Запугал, что боялись признаться: мужчина насиловал жену и 2 дочерей
Запугал, что боялись признаться: мужчина насиловал жену и 2 дочерей
Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно
Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно
Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями
Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Интервью
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 747
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 963
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1395
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 14:58

Пожар в инфекционной больнице: что происходит на пепелище

  Комментировать
Пожар в инфекционной больнице: что происходит на пепелище
В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациентов и врач. Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской областной инфекционной больнице, где произошел взрыв в реанимационном боксе, временно отказались от аппаратов ИВЛ.

На территории больницы дежурит полиция и в бокс, где произошла трагедия, никого не пускают. Поэтому какое оборудование сгорело и каков ущерб - пока что не известно. Об этом во время брифинга сказал директор медучреждения Владимир Шинкаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Запорожье: что рассказал единственный подозреваемый

"15 аппаратов искусственной вентиляции легких мы пока что не используем. Ждем заключения комиссии, возможно ли его использовать, или нет. Я не говорю о том оборудовании, которое пострадало при взрыве, а то, какое новое. В бокс не имеем доступа. И не можем посчитать убытки, потому что не знаем, какое оборудование сгорело, какое было повреждено, а какое уцелело", - рассказал Шинкаренко.

Добавил, что тяжелых больных в заведении пока что нет. На месте работает специальная криминалистическая лаборатория ГСЧС.

3 февраля в в реанимационном боксе областной инфекционной больницы Запорожья произошел взрыв, начался пожар. Погибли врач и 3 пациента. Еще 2 медиков и 6 пациентов отравились и обожглись. Все больные находились на аппаратах ИВЛ, они высокого класса, 2 из них были приобретены 2020 года осенью, еще одному 3 года. Полиция сообщила о подозрении завхозу больницы. Он под домашним ночным арестом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожар в инфекционной больнице: что происходит на пепелище». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 79240
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 35658
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 30834
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 27846
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 19719
Происшествия
Покупатель угрожал взорвать магазин сладостей
Покупатель угрожал взорвать магазин сладостей
4
Женщина вооружилась кирпичом и громила припаркованные авто
Женщина вооружилась кирпичом и громила припаркованные авто
6
 Просмотров: 279
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
 Просмотров: 522
Озвучили основные версии загадочной гибели 15-летнего парня
Озвучили основные версии загадочной гибели 15-летнего парня Просмотров: 432
Трагедия в Запорожье: что рассказал единственный подозреваемый
Трагедия в Запорожье: что рассказал единственный подозреваемый Просмотров: 360
Больше всего комментируют
12
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Голосов: 31
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть