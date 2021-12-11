Пожар уничтожил два автомобиля

В Днепре на улице Осетинской сгорело два автомобиля.

Возгорание возникла на территории частного домовладения. Там загорелись беседка и два легковых автомобиля. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате пожара пострадала 35-летняя женщина – она получила ожоги верхних конечностей, но от госпитализации отказалась.

Огонь уничтожил беседку и повредил два легковых автомобиля: Ford Focus и BMW. Общая площадь пожара составляет 30 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Причины возгорание устанавливаются.

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