Пожар произошел рядом с шинным заводом "Росава"

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию о пожаре на заводе "Росава". Фото: РИА Новости Украина

3 мая в Белой Церкви Киевской области на территории промышленной зоны по ул. Леваневского произошел пожар. Он обеспокоил не только жителей города.

В СМИ оперативно появлялись сообщения об этой ситуации. Но далеко не все из них были правдивыми. В результате, распространилось сообщение о пожаре на шинном заводе "Росава". Эта информация, которая не соответствует действительности, разошлась в интернете и других каналах коммуникации.

На самом деле горело арендованное помещение промышленной зоны, которое находится рядом с шинным заводом.

Шинный завод "Росава" работает в обычном режиме и гарантирует выполнение всех взятых на себя обязательств перед поставщиками и клиентами.