Пожар на штрафплощадке: назвали предварительную причину

В Одессе на штрафплощадке произошел пожар. Сгорели 12 авто. Фото - od.dsns.gov.ua

Пожар на штрафплощадке в Одессе произошел из-за самовозгорания одной из иномарок.

Это был гибридный автомобиль Lexus, который находился в штрафной площадке после ДТП, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

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По уточненной информации, сгорели 12 автомобилей, значительная часть которых были в плохом техническом состоянии после ДТП или поджогов.

Бех отметил, что площадка - охраняемая территория, огороженная забором, что исключает проникновение посторонних лиц.

Полиция проводит проверку, в ходе которой изучит материалы по каждому сгоревшем автомобилю.

Пожар на штрафплощадке произошел 10 февраля около 4:20 в Малиновском районе Одессы. Сообщалось, что в результате огнем уничтожено 20 автомобилей, 3 повреждено, спасены 150.