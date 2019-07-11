Пожар на шахте: пострадали шестеро горняков

В Днепропетровской области горит шахта. В результате пожара пострадали 6 горняков с легкими травмами.
Пожар возник на шахте им. Сташкова "ДТЭК Павлоградуголь" возникла на горизонте 350 м, - сообщает УНИАН.
"Утром 10 июля в с. Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. Сташкова Пао "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 м", - сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
На момент пожара в шахте находились 329 горняков, из них 28-на аварийном участке. Все подняты на поверхность.
Военизированные горноспасательные отряды Минэнергоугля тушат пожар и осуществляют работы по изолированию аварийного участка.
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В течение I полугодия 2019 года в Украине в результате пожаров погибли 1004 лица. Всего за этот период от огня пострадали около 50 тысяч украинцев.
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