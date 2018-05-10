Пожар на острове среди Днепра тушили 8 часов

На Жовнинских островах среди реки Днепр в Черкасской области произошел масштабный пожар. Фото: c-in.ru

На Жовнинских островах среди реки Днепр в Черкасской области произошел масштабный пожар, горела сухая трава и камыш.

Это произошло 9 мая в 18:00, сообщает пресс-служба УДСНС.

Ветром огонь быстро распространился, пока приехали спасатели он охватил площадь в 1 га. Пожар удалось потушить в 2:00.

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Последний раз подобная ситуация на этом острове была в 2003 году, 8 мая. Тогда сгорело 70 га насаждений лесного массива на 12 км острове.

Вчера в Киеве около 20.30 вблизи недостроенного Подольского мостового перехода, который должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенкой и Радужным массивом произошел лесной пожар. На место происшествия сразу прибыл экипаж патрульной милиции.