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среда, 29 мая 2019 12:58

Пожар на "Кузнице" ликвидировали

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Пожар на &quot;Кузнице&quot; ликвидировали
Пожар на" Кузнице " ликвидирован. Фото: korrespondent.net

Возгорание на корабле предприятия "Кузница на Рыбальском" ликвидировали в течение нескольких часов.

Сообщение спасателям о происшествии поступило в 9:24. В 10:33 пожар был локализован и в 11:19 - ликвидирован. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется, сообщает Корреспондент.

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Предварительно, на корабле проводились сварочные работы. К тушению пожара было привлечено 4 единицы техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Ранее сообщалось, что пожар возник на корабле, на котором проводятся ремонтные работы. Отмечалось, что загорелась электропроводка.

Около 5:30 под Киевом в селе Чайки произошел пожар на автомобильной заправке. К месту прибыли 3 пожарных автомобиля. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части.

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