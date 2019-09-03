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вторник, 03 сентября 2019 10:49

Появилось видео с автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона

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Появилось видео с автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео с места аварии на мосту Патона. Фото с открытых источников.

В сети опубликовали видео ДТП в Киеве на мосту Патона.

На записи с регистратора авто, которое двигалось на мосту в момент аварии, водитель Ауди пытался опередить транспорт в трафике. Перед потерей управления резко выкрутил руль влево, после чего автомобиль боком протаранил Фольксваген, говорится в посте сообщества ДТП.Киев.UA в Facebook.

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"Известно, что водитель Ауди ранее неоднократно нарушал пдд, называя себя Создатель Хаоса и выкладывал видео с дорог столицы", - говорится в сообщении.

Также в сообществе "Киев Оперативный" опубликовали видео с самого автомобиля Ауди.

2 сентября на мосту Патона в Киеве произошло масштабная ДТП. Есть пострадавшие.

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Дата
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