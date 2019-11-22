Появилось видео, как живодер пытал собаку на Хмельнитчине

Водитель тащил собаку по дороге 1,5 км. Фото: Facebook/Олена Голубнича

Видео на котором зафиксирован момент, когда собаку привязанную к авто на скорости протягивают дорогой, обнародовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"На днях в Хмельницкой области произошло ужасное преступление. Живодер, по фамилии Байдич В. Г. узнал, что собака по кличке Барсик укусила его мать. С целью мести, он привязал собаку цепью к своему авто и потянул Барсика за автомобилем по асфальту вызывая муки и увечье живому существу. На встречу ему ехал неравнодушный человек - Александр Зорин. Он развернул свою "Шкоду", догнал Байдича, заставил его остановиться и прекратить пытать животное. После чего вызвал полицию. Изверг был временно задержан и его преступление задокументировали сотрудники полиции", - рассказал Геращенко.

Сейчас собака в Харькове в экспертном учреждении для установки степени тяжести нанесенных живодером травм.

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Владимиру Байдич, который устроил расправу над собакой, грозит до трех лет лишения свободы.