Появилось новое обстоятельство по делу мужчины, который поджег невесту

Мужчине грозит пожизненное заключение. Фото: КП

Виталию Чайковскому грозит пожизненное заключение. Он в Запорожье поджег свою невесту.

Дело переквалифицировали после того, как девушка умерла, передает ТСН.

Мужчине инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью.

Чайковский остается в СИЗО. Ни он, ни его адвокаты не стали обжаловать меру пресечения.

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Девушка умерла 10 июля в результате остановки сердца. Она перенесла много операций по пересадке кожи, но врачи не смогли сохранить жизнь 22-летней женщины.

Анастасию Ковалеву 2 июля облил бензином и поджег жених 28-летний Виталий Чайковский. У Виталия Чайковского обгорели кисти рук. После осмотра врачей был задержан. 4 июля Хортицкий районный суд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. В суде плакал, просил прощения. Вину отрицал. Говорил, это был несчастный случай.